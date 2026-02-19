約200万円で9人乗り！

ミニバンの需要が根強く残るなか、3列シートとスライドドアの使い勝手を、ちょうどよいサイズと手頃な価格で実現したコンパクトミニバンは近年特に強く支持されています。



ただし、コンパクトミニバンの多くのモデルでは、乗車定員の上限は「7名」が一般的です。



しかし、ダイハツが海外で販売している「グランマックス」には、9人乗りを実現したモデルがあります。

ダイハツ グランマックスは2007年に登場したコンパクトバンです。従来ダイハツが海外で販売していたベーシックバン「ゼブラ」の後継にあたります。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「9人乗り4列ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

2008年には日本でトヨタブランドから「タウンエース／ライトエース」として投入されており、国内ではこちらのほうが馴染み深いかもしれません。ちなみにグランマックスも2020年、タウンエースの改良と合わせて日本での展開が開始されています。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1655（1665）mm×全高1900-1930mm（括弧内はインドネシア仕様）。日本においては小型車（5ナンバー）もしくは小型商用車（4ナンバー）枠に収まるサイズですが、荷室長2045mm×幅1495mm×高さ1300mmを確保するなど、非常に広い荷室空間が特徴です。

この広大な積載力を活かし、日本においては小型商用バンの定番として強い存在感を示していますが、実はインドネシア本国では商用バンだけでなく、さまざまな用途に向けた多彩なラインナップを用意しており、上級モデル「ルクシオ」も含めると、そのバリエーションは実に多彩です。

このうち貨客兼用の「ミニバス」仕様では最大9人乗り乗車を実現。全長4mサイズのモデルとしては、かなりの収容力を持ちます。

シート配列は運転席・助手席、3人がけの2列目に加え、ラゲッジスペースに横向きに配置された2人がけの補助席2列という実用重視のレイアウトが特徴的です。

この補助席は簡易的なベンチのような非常にシンプルなつくりで、ラゲッジスペース壁面に固定された背もたれと、引き出して使う座面で構成されます。多くの乗客を効率的に運搬することを優先しつつ、必要なければ折りたたみ、貨物車としての利用も見据えています。

1台のクルマで多用途をこなすことが多い東南アジアでは、人も荷物も乗せられるピックアップトラックや、バンに補助席を設けてピープルムーバーとして利用できるようにしたモデルが支持されており、このミニバスもそうしたニーズを抑えたモデルとなっています。

外観は日本仕様と同等ではあるものの、バンパーにはプロテクターが追加されたほか、最低地上高は日本仕様よりも15mm高く設定されています。

東南アジア地域の郊外では、未舗装で段差の多い路面も多く、急なスコールで冠水することも多くなっており、こうした環境の特性が反映されている形です。

パワートレインについては、1.3リッターと1.5リッターの直列4気筒エンジンに5速MTを組み合わせています。

グランマックス ミニバスの現地での価格は、2億1275万ルピアから2億3335万ルピア。日本円換算（2026年2月下旬レート）で194万円から213万円となります。

あくまで補助的なものではあるものの、8人以上の乗車を実現しながら非常に安い価格を実現しており、実用重視の「交通手段の究極系」といえます。

日本での展開は難しいと思われますが、新車価格の高止まりが続く中、人を運ぶというミニバンの本質を見直した、こうしたシンプルで安価なモデルがあると一定数の支持を獲得できるかもしれません。