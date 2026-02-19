厳しい印象がある警察学校の様子を実際に見て興味を持ってもらおうと、大学生などを対象に警察学校の体験入校が行われました。



新潟市西区の県警察学校で開かれた体験入校。大学生や専門学校生など23人が参加しました。



まずは『体育の授業』。犯人を追跡して制圧するには、強い体と体力が必要です。参加者は、身体能力を測定する特別なトレーニングを見学しました。



『交通の授業』では、飲酒運転の摘発に用いるアルコール検知の方法を体験。さらに、特殊なゴーグルで酒を飲んだときの視野の狭さを学びました。



■参加者

「自分ではまっすぐ進んでいると思ったが、ゴーグルを外したら意外と曲がっていた。」



■社会人の参加者

「実際に呼気検査するときも、そうやってやるんだと実物を見られたので実感がわいた。(警察官を)目指してみようと思う。」



■大学生

「授業を受けている様子を見て、自分のモチベーションにつながった。(警察官になって)少年非行を減らしていけたらと思う。」



■県警察学校 左京秀明学校長

「(警察学校は)ふるいに落とす場所ではないと体験して感じ取ってもらって、校訓にある理性・誠実・勇気のある警察官を育てたい。」



2026年度の県警の採用試験は、20日から申し込みが始まります。