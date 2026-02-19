ACEes作間龍斗、3年ぶり共演の門脇麦と初日からキスシーン「あまりやらないですよね？」
ACEesの作間龍斗が19日、都内で行われたWOWOW連続ドラマ-30『ながたんと青と-いちかの料理帖-2』（20日スタート、毎週金曜 後11：00）完成報告会に登壇した。主人公・桑乃木いち日（門脇麦）の夫・山口周役の作間が、門脇との3年ぶりとなる共演を振り返った。
【写真】カッコイイ…！フォトセッションまでのれんで遊ぶ作間龍斗
磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・桑乃木いち日が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周と政略結婚。今回、結婚から1年後を舞台に新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
前作では、自身も19歳で同い年の周を演じた作間は「声や体格を3年経つとかわってしまうのでなるべく続けて見られる方がいらしたときに、差があまりないようにしたいと声の出し方など復習は多めにしました」とクランクイン前に準備。Season1を見返し「小っ恥ずかしかったです。映っている時間が長くて。恥ずかしくなってしまって、自分の作品を観るのが苦手なほうなので『これは仕事』と思って我慢して」と笑った。
そんな撮影初日は、門脇とのキスシーンだったそうで「あまりやらないですよね？初日でキスシーン。気持ち的に順を追っていこうみたいな。普通のドラマだったらあると思うんですけどキャストもスタッフも、スケジュールをイジってる人も同じで…『ふたりならいけるでしょ』みたいな感覚で、1日目からキスシーンをぶちこんできた」と苦笑い。
「2人して“ここでいく？”みたいになりましたけど、2人（いちかと周）の空気感がいつも通りではないみたいなシーンでもあったので、久しぶり感として結果オーライかな。門脇さんがコミュニケーションが得意なので助けられましたが、僕も人見知りなのですごく久々だったので人見知りが再びでてしまいました。でも初日だけですね。初日はさすがに緊張しました。
Season1では、門脇に「すごいお芝居をする大女優」という印象をもっていたものの「浴衣でたたみに寝っ転がったり…そういう姿がたまにみられたりそれが逆にスタッフさんの緊張をほどくテクニックなのか。それくらい一人ひとりに気を配る方なので、仕事現場にいるときは常にオンなんだなと体感しました」と感心していた。
会見には2人の養子となる岡部道哉役の眞野陸も参加した。
