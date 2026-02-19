今や多くの石川県勢が活躍する大相撲の世界にこの春、能登から期待の新星が、その門戸を叩きます。穴水町出身の大森康弘選手。いくつもの部屋が注目する大森選手のすごさの秘密を取材しました。



隆々とした筋肉に、対戦相手を捉える鋭いまなざし。



アマチュア相撲で幾多の好成績を収め、春から角界に飛び込む金沢学院大学4年の大森康弘選手です。



ただ、稽古が終わると…



「した！」「いつも通りやれって！」





角界大注目の大森選手の素顔と熱い思いに迫ります。

金沢学院大学の相撲部の稽古場で、ひときわ目立つ大きな体。



インターハイや卯辰山(高校相撲金沢大会)で団体・個人ともに準優勝と、高校時代から注目されてきた大森康弘選手です。



大学では3年生の時に国民スポーツ大会で団体・個人ともに優勝。



そして、学生最後の年に挑んだ、社会人も参加する全日本選手権で準優勝と、アマチュア相撲最高峰の称号まであと一歩に迫りました。



185センチの高身長に加え、なんといっても目を引くのが、この隆々とした筋肉。



憧れは「筋肉の鎧」とも称された、あの昭和の大横綱です。



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「初めて見たのは小学校2年生くらいの時に、お父さんがYouTubeで千代の富士さんの相撲を見せてくれて、康弘もこんなんなったらいいなと言ってた記憶があります。強くなりたいなって、気持ち一つだけでやってます」



相撲が盛んな能登。古くは大翔山から遠藤まで、数々の名力士を生んだ穴水町で生まれ育った大森選手は、小学生のころにクラブに誘われ相撲人生をスタート。

中学の3年間は野球部に所属しますが、高校の相撲部からのスカウトで再び、土俵に戻りました。



そして、3年生での高校相撲金沢大会、団体決勝戦。



直前に2人が敗れ優勝は逃しましたが、体を生かした力強い相撲で強豪相手に一矢報い、会場を沸かせました。



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「(再開したあとは)体が上手く動かないので難しかったですけど、また一から始めている感じが楽しかったです」



そんな大森選手の強みは？



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「立ち合いのスピードと、相撲の流れというか、動きの速さが自分の持ち味です。体の大きさをカバーするのはスピードでできるかなと」



金沢学院大学相撲部・大澤 恵介 総監督：

「やっぱりスピードがすごくあって、そのスピードを生かしたダイナミックな相撲、それが彼の魅力ですかね。もうちょっと体重増やせば、まだまだ強くなって結果も残せたんじゃないかなと思います」

チームメートからも…



相撲部のチームメート：

「すごく研究熱心で、布団の上でも相撲の動画振り返ったりとかしていて」

「投げがすごいですね。まわし取られたら絶対投げられますし、力が人と全然違います」

「強くて優しいので、みんなが憧れる先輩だと思います」



Q. すごい褒められてますね

「うれしいです」



この日、相撲部宛てに支援者から大量のマグロが届きました。



「え、すご！」



大澤 恵介 総監督：

「インタビュー、うまくいったら上手にできたら…今のところ食えないな」



素直な人柄の大森選手。

常にポジティブな考え方も強さの秘密のひとつです。



あと一歩のところでアマチュア横綱を逃した、角界大注目の全日本選手権でも…



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「楽しかったです。そんな緊張してなかったです」

Q. 元から緊張しないタイプ？

「いや、します。ちょいちょい、めちゃくちゃはしないですね。負けることで学べることはちゃんとあるという感覚でいるので、次にいかせられたら、つなげる気持ちで」



この相撲部からは、炎鵬や可貴など多くの先輩が巣立ち、大相撲の土俵で活躍しています。



そして現在、角界の頂点にいるのが同じ石川出身の横綱大の里。



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「頑張れば僕も、先輩たちのように活躍できるかもしれないな、という気持ちになりました」



石川からの横綱の誕生を刺激に、そして目標にしていました。



金沢学院大学4年・大森 康弘 選手：

「大学時代からものすごく強い先輩だったので、あこがれてます。僕も横綱とやりあえるくらいまで実力を高めたい。世界の皆さんに相撲見られると思うので、大相撲いって活躍して、いろんな人に勇気とか感動を与えられる力士になりたいと思います。目標は横綱です」

大森選手のこの実力と人柄は、大相撲の世界に行っても愛される力士になること間違いないなと感じました。



3月に大学を卒業した後、5月のデビューを目指して今後、所属する部屋を決めていくということです。