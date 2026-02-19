生徒に語る｢新たな生き方｣ 度重なる災害遭遇の石川・輪島市のスーパー経営者 中学校で“道徳”の授業
おととし能登半島地震と奥能登豪雨の2度の災害に見舞われた石川県輪島市のスーパー。そのスーパーの社長が、輪島市の中学校で「道徳」の授業を行いました。生徒たちに語ったこととは…
19日に石川県輪島市の中学校で行われた道徳の授業。
その先生を務めたのは、輪島市町野町で唯一のスーパーを営む本谷一知さんです。
その年の9月には再び豪雨が襲い、2度の大きな災害に見舞われました。
災害を経て、新たに復興拠点となる宿泊施設を立ち上げた本谷さん。
そんな本谷さんが語ったのは「新たな生き方」についてです。
もとやスーパー・本谷 一知 社長：
「ゼロになって新しいことをしようってというのは、理想がバーンと跳ね上がったんだわ。もう天井がなくなったわけ。理想というのも大事だよ。夢とか理想というのは、そういう意味で大事だ」
生徒は：
「今の自分の未来とかもあんまりわからないですけど、どうやって乗り越えていけばいいのかとか、そういうのがすごい勉強になりました」
「地震と豪雨が起きても店の中で商品を守り続けたっていうところが、町野の人とかお店の気持ちがすごく強くて、自分もそうなれるように頑張りたい」
2度の被害を受けた本谷さんが語った将来像。生徒たちにとっても将来を考える特別な授業となりました。