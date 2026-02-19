「仮面ライダーガッチャード」坂巻有紗、幼少期ショット公開 やんちゃエピソード明かし「面影ある」「今とのギャップがすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023年〜2024年）のラケシス役を演じた女優で歌手の坂巻有紗が2月18日、自身とマネージャーが運営する公式Ｘ（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳仮面ライダー女優「今とのギャップがすごい」やんちゃだった幼少期ショット
坂巻は「家の中でお姉ちゃんと野球してリビングの窓ガラス全部割ってるような幼少期過ごしてました。大丈夫です。無事大人になれてます。ママパパありがとう」とやんちゃだったエピソードを振り返りつつ、幼い頃の写真を投稿。少し不服そうな表情で子供用の小さな自転車にまたがる幼少期の坂巻の姿が収められている。
この投稿には「小さい頃から可愛い」「やんちゃエピソードにびっくり」「面影ある」「無事大人になれてよかった」「ご両親に感謝ですね」「今とのギャップがすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆坂巻有紗、幼少期ショット公開
◆坂巻有紗の投稿に反響
