ミラノ五輪スノーボード女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛選手。

ビッグエアの金メダルに続き2種目でメダルを獲得する快挙を成し遂げました。村瀬選手が小学生の頃から10年近く通う富山県の練習施設の施設長は彼女の精神力を称賛します。

「ビッグエアと同様、3本目に決めなくてはいけないという状況の中で、3本目にしっかり決めてくる精神力は本当に強いなと思いますし、多くの人に感動とスノーボードがカッコいいというところを見せてくれたかなと思っています」(村瀬選手の練習拠点の施設長 石川諒さん)

石川さんは、金メダルとの差は紙一重だったと考えています。

「ランが終わったタイミングで本人は金メダルに届いたと思っていたと思うし、結果を聞いて、絶対に悔しいという気持ちではあったと思うので、1個目のジブセクションの最後の擦りきる部分だと思うが、普通の人から見るとミスなのかなというレベルで、本当に細かいところでそこで差が出たのかな」(石川さん)

普段から難しい技の習得に挑戦しているという村瀬選手。

「本人がかっこいい滑りをしたいという一番大事にしている部分はそこで、自分が限界に挑戦する姿と彼女が見せる演技、ジャンプがそう見える」(石川さん)

結果、ビッグエアに続き2種目でメダルを獲得しました。

「金メダル、銅メダルという結果なので、本当に胸を張ってほしいし、多くの人に感動を伝えてくれたし、スノーボードという競技を広めてくれたと思うので、『お疲れ様、ありがとう』という言葉をかけたい」(石川さん)