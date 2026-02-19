◆練習試合 日本ハム８―４中日（１９日・北谷）

日本ハムの金村尚真投手が先発で３回を投げ、ボスラーに一発を浴びたものの２安打１失点とアピールした。

初回、上林を空振り三振に仕留めるなど３者凡退に抑えたが、２回１死走者なしからボスラーにチェンジアップを右翼へ運ばれた。さらにカリステにしぶとく右前安打されたが、村松を狙い通りに一ゴロ併殺打。３回はテンポよく、３者凡退に抑えた。

金村は「まだ（実戦）２回目なので、真っすぐでしっかりファウル取れてますし、後は変化球が抜けたり決まらないところがあるので、そこをもう少し突き詰めてやっていけばいいかなと思います」。新庄監督は「もうちょっと切れ欲しいかな。もっと切れを出せるピッチャーなので。真っすぐに切れが出てきたら、フォークも生きてくるんで。（２４年開幕時に）初めて中継ぎをしたときの金村くんが素晴らしかったんで、あのイメージすごく強いです」と期待した。

昨季は開幕投手に指名され、西武を相手に完封勝利。金村は「ああいった緊張する場面で投げられたというのは、これからもすごく生きてきますし、結果を残せたというのは自信にもつながるんですけど、それは去年の話。今年はフリーで開幕ローテーション争いですし、本当に厳しい状況だと思いますけど、そこも勝ち取ったときに自分の成長につながると思いますし、みんなで切磋琢磨（せっさたくま）しながら、楽しみながらやっていけばいいかなと思います」と話していた。