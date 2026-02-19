ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の作間龍斗が１９日、都内でＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ながたんと青と −いちかの料理帖−２」（２０日放送開始、全１０話）の完成報告会に出席し、主演の門脇麦との撮影の裏話を語った。

磯谷友紀氏の同名漫画が原作。戦後の京都を舞台に料理人・いち日（門脇）と、１５歳下の夫・周（あまね、作間）が料亭再建に奮闘する。２３年に放送された話題作の続編となる本作では、経営難を脱却し始めた料亭に再び試練が訪れ、夫婦の絆が試される。

作間は「シーズン２（放送）がかなって、うれしい気持ちです」と笑顔。演じる周について「不器用だけど、頭が良くて物事に熱心に取り組めるすてきな青年。声や体格は（前作から）３年たつとちょっと変わってしまう感覚もあったので、シーズン１を見返して復習はたくさんしました」と余念の無い役作りを明かした。

門脇とのシーズン２の撮影について「初日がキスシーンだった。あんまりやらないですよね。それはすごく２人して、『ここでいく！？』という気持ちになってましたけど」と率直に告白。「緊張しましたね。だけど、門脇さんがコミュニケーション得意なので助けられました。僕は人見知りなので…」と座長に感謝していた。

門脇は昨年１０月、出演を予定していた舞台「狩場の悲劇」を体調不良により全公演降板。この日もイベントには登壇しはなかった。