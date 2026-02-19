「きょうのお値段」、今回は平日のスキー場リフト券のお値段「0円」です。オリンピック効果で、ウィンタースポーツをやりたいという方が増えているのではないでしょうか。お得な情報をご紹介していきます。

シーズン中のリフト券が平日無料 送迎もワックスがけも無料！

出水麻衣キャスター：

実はコロナ禍以降、リフト券の価格は上昇しています。



【主要スキー場リフト1日券平均価格】※旅行総合研究所タビリス調べ

▼2016年：4611円

▼2026年：7143円





光熱費の高騰などが大きな原因とされています。

ではなぜリフト券が平日0円にできるのでしょうか。これを実現したのが、福島県の「絶景・猪苗代スキー場」です。



こちらのスキー場は、老舗のスキー場で、猪苗代湖を眼下に望むことができます。標高は最も高いところで1255m。



東京から行くと、新幹線で郡山まで1時間30分、そして郡山の駅からスキー場までは、バスで1時間20分ほどで行くことができます。

リフト券の通常料金は、6600円ですが、WEB会員に入会することで0円で利用することができます。二次元バーコードをゲットすると、スキー場で実際に無料券と交換できるといいます。

無料リフト券以外にも様々なサービスがあります。



▼駅から無料のシャトルバス、▼滑りをよくするための全自動ワックスマシーン、▼滑っている姿を無料で撮ってもらえるモーションレコーダーのサービスもあります。



モーションレコーダーは、コースに複数のカメラが設置されており、撮影してから10〜15分で、30秒ほどに編集された映像がダウンロードができるようになるんです。

「リフト券0円」は集客のため その費用はどこから？

なぜいろいろなサービスが無料でできるのでしょうか。



2020年に運営会社が変更になり、無料リフト券のサービスが開始されました。



「絶景・猪苗代スキー場」の担当者によると、「スキー場の衰退は、町の経済に影響する。スキー場に人を呼ぶ“きっかけ”作りで始めた」といいます。

実際、この取り組みによってリフト利用者数はどうなったのでしょうか。



【リフト利用者数】※東北索道協会

▼0円開始時（2020〜21年）：153万7000人

▼昨シーズン：218万1000人 42％増



取り組み次第で町全体が活性化していくということですね。

どこでその収支を回収しているのか、リフト券以外のお値段を調べてみました。



▼ビーフカレー：1400円



▼レンタル代（スキー板・ブーツ・ウェア）：おとな1日9000円



▼優先レーンパスポート（※先着500人限定）：1000円

1日30枚限定！高級プレミアムリフト券でスペシャルな体験が

スキー場は、あの手この手で集客を行っているんです。



1998年に698か所あったスキー場は、2014年には417か所に、1800万人いたスキー人口は、420万人まで減少しています。

他のスキー場では、3万3000円のスペシャルな体験を実施しているところもあります。それが、岩手県にあります「安比高原スキー場」です。



「BLACK PASS」というサービスで、おとな1日3万3000円（※デポジット500円）のチケットがあります。1日30枚限定のサービスとなっています。

通常リフト券は9000円で、比べると少々高いですが、こんなスペシャルな体験ができるんです。



▼オープン前に“一番滑り”、▼圧雪車に乗車し特別ゲレンデへ（通常5000円）、▼専用ラウンジ（個室）利用、▼全てのリフト乗車、▼優先レーン使用などのサービスが利用できます。



こういったチケットを準備している一方で、地元の人のためには、通常9500円のチケットが5500円で利用できる取り組みも行っているということです。