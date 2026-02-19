【オルビス】紫外線対策＆シワ改善・美白ケアも！進化した新作″日焼け止め″は大人の味方すぎる《編集部レポ》

2026年2月20日に、オルビスからシワ改善と美白を叶える日焼け止め「オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N」（医薬部外品）を発売します。

発売に先駆けて、東京バーゲンマニア編集部は商品を試してみました。気になるテクスチャーなどを紹介していきます。

まるでスキンケアアイテムのような日焼け止め

オルビスは21年に、使い心地の良さと高い紫外線カット効果を両立した「オルビス リンクルホワイト UV プロテクター」（医薬部外品）を発売し、23年に「オルビス リンクル ブライト UV プロテクター」（医薬部外品）へリニューアルしました。

そして今回、最強のUVカット力だけでなく肌のディフェンス力アップにまで挑んだ「オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N」を発売します。

「オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N」では、新たに独自技術「瞬間オートディフェンステクノロジー」を採用。太陽光（紫外線）にあたると、日焼け止めを塗った肌の上にある膜が厚くなり、こすれ・汗・水に強く崩れにくく、美容成分を角層まで浸透促進するラッピング膜でディフェンス力アップを叶えてくれる技術です。

また、独自研究知見から着想を得て見出された成分「D.N.A.ディフェンスエンハンサー（アルニカエキス／保湿成分、D.N.A.＝Daily Necessary Aqua）」も配合。日焼け止めをつけている間、角層にアプローチし続け、うるおいを与えながら肌をすこやかに保ち、明るい肌印象へ導いてくれます。

「オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N」には、シワ改善と美白を叶えてくれる有効成分「ナイアシンアミド」を配合。また、うるおいを与えてハリと透明感のある肌をサポートする複合保湿成分「ベースエンハンサーWP（桑エキス、アシタバエキス）」や、ブルーライトカット粉体（微粒子酸化チタン）も配合されています。

伸びが良いクリームタイプで、みずみずしい塗り心地。塗り広げると白っぽくならずに、しっかりとなじみます。

また、クリームといっても、そこまで重たくないので、しっとりと守られている感がありながらも、不快なベタつきを感じさせない絶妙なテクスチャーです。

まるでスキンケアアイテムを使用しているような使い心地で、紫外線が気になる外出時だけでなく、乾燥しがちなエアコンが効いた室内でも安心感があります。

SPF50＋・PA＋＋＋＋と最高レベルのUVカット力で、無香料・無着色・アルコールフリー・パラベンフリー・酸化しやすい油分不使用。

また、アレルギーテストとノンコメドジェニックテスト済みです。なお、すべての人にアレルギーがおきない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

容量50gで、価格は3850円。

全国のオルビス直営店舗やオルビス公式オンラインショップのほか、総合通販サイト・バラエティショップでも購入できます。

紫外線から肌を守るだけでなく、シワ改善や美白も同時に行いたい人は要チェックです。

※記事内の「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことを指します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ