ヒコロヒーのサプライズ登場でハチミツ二郎の目がハートに…「二郎ちゃんが私のこと大好きになっちゃって」

2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の後編が放送された。

二郎が「好きな女性芸人No.1」だというヒコロヒーがサプライズで登場すると、二郎がそれまでとはまったく違う表情を見せ…。

【映像】初めて運転する車が電動車椅子のヒコロヒー

「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」という二郎のひと言がきっかけで、BSでのレギュラー化を目指し始まった同企画。

2025年3月に放送された第1弾に続き、今回は五反田で二郎が“有吉と行きたいスポット”を巡った。

「思い出の味が食べたい」と二郎が希望する店を目指し、一行が電動車椅子で進んでいると、道中の街角にヒコロヒーが佇んでいた。

最初は気がつかなかった二郎だったが、驚いた様子でヒコロヒーを見つめると、「俺が好きな女性芸人No.1！」と笑顔を見せる。

第1弾放送でスタジオ出演していたヒコロヒーは、闘病中で車椅子生活をおくる二郎が楽しそうに街ブラする様子に「めっちゃ泣きそう」と目を潤ませていた。

さらに、2025年10月には初対面ながら入院中の二郎を見舞いに訪問。二郎は「窮屈な入院生活に辟易していた寅さんの前に突然マドンナが現れた様だった」とnoteにつづるなど、すっかりヒコロヒーファンになっていた。

この日も、突然のヒコロヒーの登場に二郎は「びっくりした」と目を丸くする。これにはスタジオのエルフ・荒川が「かわいすぎ！」と大喜びすると、ヒコロヒー本人も「お見舞いに行かせていただいたら、二郎ちゃんが私のこと大好きになっちゃって」と笑っていた。

ここからは、ヒコロヒーも二郎、有吉とともに電動車椅子に乗って五反田の街を進むことに。自動車免許をもっていないヒコロヒーは「初めて自分で車を運転する」と若干戸惑いも見せつつ、「めっちゃ楽しいです」と電動車椅子さんぽを満喫していた。