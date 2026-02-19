2026年2月18日、タレントの仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。沖縄のテーマパーク『ジャングリア沖縄』に訪れる様子を公開した。

仲は到着してさっそくアトラクションを体験することに。始めに乗ったのは、巨大生物がいる世界を車で駆け抜けるアトラクション『ダイナソー サファリ』だ。仲は妹のれいちゃんとともに車両に乗り込み、出発。想像以上の揺れに大興奮する様子を見せた。途中で現れたT-REXにも驚き、「結構やばい」「めちゃくちゃ楽しかったね」と満足したようだ。

次に体験したのは、ワイヤーロープで空を飛ぶアトラクションの『スカイフェニックス』だ。息子のトカゲくんと一緒に滑空し楽しんだ。そして4人用の空中ブランコ『タイタンズスウィング』も体験し、「気持ちいいね」「面白い」と楽しそうな様子を見せた。

パークには大きな木のオブジェがあり、模様のなかに“隠れ恐竜”があるようだ。仲は息子が「こういうの大好き」だということ明かし、一緒に“隠れ恐竜”を探す親子の仲睦まじさも見せた。その後は家族で豪華な宿を満喫する姿も見せ、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「爆笑しちゃいました」「家族仲良し」「最高でした」といった声が集まった。

（文＝向原康太）