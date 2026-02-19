備前地域の食の魅力をPRしようと地元の食材をふんだんに使った定食が岡山県庁で期間限定で販売されています。

【写真を見る】瀬戸内市の「青パパイヤ」など備前地域で生産された食材を使った「備前おかやま定食」岡山県庁で期間限定販売中

「お待たせしました！備前おかやま定食です」

瀬戸内市の備前黒皮かぼちゃや玉野市産のサツマイモなどがふんだんに使われた豚汁が主役です。

岡山県庁の食堂で一日20食限定で提供されている「備前おかやま定食」。備前県民局が地元の食材を多くの人に知ってもらいたいと開発しました。

瀬戸内市産の青パパイヤも

豚汁のほかにも備前市の牡蠣のしぐれ煮や瀬戸内市の青パパイヤの浅漬けなど7つの市や町で生産された食材が楽しめます。



（食べた人）

「岡山初めて来たんですけどせっかくだから地元で食べられて嬉しい」

「すごく美味しいですよやっぱり地元の食材を使ってるっていう」

「野菜がたっぷりでヘルシーでいいかなと思いました」

開発には、備前県民局の若手職員ら14人が携わりました。自ら産地に赴くことで知らなかった地域の魅力を再発見するきっかけになったようです。



（開発に携わった備前県民局地域づくり推進課 坂本ちはるさん）

「若手職員ということで知らないことも多く、視察や協議を重ねていくなかで、新しい食材やもともと岡山県にとっても有名な食材に対してもより理解が深まったということで勉強になったかなと思います」



「備前おかやま定食」は岡山県庁の食堂で今月27日まで販売されています。