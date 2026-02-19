渡辺直美×千葉雄喜コラボ曲「なにこれ？」配信リリース決定！MVプレミア公開も実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺直美と千葉雄喜のコラボ楽曲「なにこれ？」が、2月20日に配信リリースされることが決定。併せて、ジャケット写真も公開となった。

■《なにこれ、なんだこれ》と繰り返されるリリックが頭から離れない

2月11日にピン芸人初の東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』を開催した渡辺直美。同公演は、内容の発表をいっさい行わないままチケットが即日完売して話題に。さらに、ライブ当日には4万5,000人以上が来場し、“女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数”としてギネス世界記録(TM)に認定されたことも記憶に新しい。

渡辺が東京ドームでの単独ライブという特別な瞬間を曲にできたらと、音楽でワールドワイドに活躍する千葉雄喜に自ら声を掛け、スペシャルコラボが実現。楽曲のコンセプトやビート選びから、リリックに至るまで、ふたりで密に話をしながら出来上がった。

東京ドームで初披露された「なにこれ？」は、《なにこれ、なんだこれ》と繰り返されるリリックが頭から離れない中毒性抜群な一曲だ。

ジャケット写真は、渡辺と千葉がコタツを囲み楽しそうに笑う姿が印象的。また、楽曲がリリースされる2月20日20時には、渡辺のYouTubeチャンネルにてMVがプレミア公開される。現在、ティザー映像が公開中なので、ぜひチェックしよう。

なお、「なにこれ？」が初披露された『渡辺直美(20) in 東京ドーム』は、2月25日までの期間限定で見逃し配信中となっている。

■渡辺直美 コメント

■リリース情報

2026.02.20 ON SALE

渡辺直美＆千葉雄喜

DIGITAL SINGLE「なにこれ？」

■【動画】渡辺直美＆千葉雄喜「なにこれ？」MV ※2月20日20時よりプレミア公開

■【画像】配信シングル「なにこれ？」ジャケット写真

■【画像】渡辺直美 アーティスト写真

■関連リンク

渡辺直美 OFFICIAL SITE

https://naomiwatanabe-fc.com

千葉雄喜 OFFICIAL SNS

X

https://x.com/yukichiba_info

Instagram

https://www.instagram.com/yukichiba_/