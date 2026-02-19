　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円安の5万7180円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては287.83円安。出来高は1612枚となっている。

　TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57180　　　　　-380　　　　1612
日経225mini 　　　　　　 57180　　　　　-380　　　 43355
TOPIX先物 　　　　　　　　3831　　　　 -23.5　　　　2399
JPX日経400先物　　　　　 34630　　　　　-210　　　　 216
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　-6　　　　 235
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース