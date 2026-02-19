日経225先物：19日19時＝380円安、5万7180円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円安の5万7180円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては287.83円安。出来高は1612枚となっている。
TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57180 -380 1612
日経225mini 57180 -380 43355
TOPIX先物 3831 -23.5 2399
JPX日経400先物 34630 -210 216
グロース指数先物 745 -6 235
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57180 -380 1612
日経225mini 57180 -380 43355
TOPIX先物 3831 -23.5 2399
JPX日経400先物 34630 -210 216
グロース指数先物 745 -6 235
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース