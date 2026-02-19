これからの気象情報です。

20日(金)の日中は、厳しい寒さが解消する見込みです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、下越の山沿いと上・中越の各地には低温注意報が出ています。



◆2月20日(金)天気

・上越地方

今日とは一転して、朝から日差しがたっぷり届く見込みです。

日中の気温は7℃前後まで上がり、雪解けが進むでしょう。



・中越地方

穏やかな晴れの天気になるでしょう。

朝は放射冷却で厳しい冷え込みになり、津南町では－10℃まで下がる見込みです。

一方、最高気温は7℃前後と幾分寒さが和らぐでしょう。



・長岡市と三条市周辺

青空が広がり、洗濯日和になるでしょう。

朝は凍てつく寒さになりますが、日中の気温は8～9℃で今日と比べて5℃ほど高くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れる時間が長いでしょう。

最高気温は10℃くらいまで上がるところが多く、広く3月中旬並みになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは雲が広がりますが、日中は次第に晴れてくるでしょう。

昼間の気温は9℃前後で、日差しの温もりを感じられそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波は、上・中越ではじめ2m、下越・佐渡ではじめ2.5mで各海域ともウネリを伴う予想です。



◆週間予報

21日(土)と22日(日)は、晴れて季節先取りの暖かさになるでしょう。

とくに、22日(日)昼間は上着いらずになりそうです。

一方、23日(月)は各地で雨が降り空気がヒンヤリするでしょう。



20日(金)朝は、厳しい冷え込みになりそうです。路面や水道の凍結などに注意ください。