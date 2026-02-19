「鉄道があるまち」を応援する九州初の取り組みです。

島原市が島原鉄道とタッグを組んだ、現地消費型のふるさと納税制度が19日から始まりました。

ころんとしたフォルムがかわいらしいマスコットに…

細部まで再現された模型も。

島原鉄道ファンにはたまらないこれらはすべて、「現地消費型ふるさと納税」で購入できるグッズです。

島原市が島原鉄道と連携しきょうスタートしたふるさと納税「テツふる」。

日本各地の「鉄道があるまち」への訪問を促すプロジェクトで旅行読売出版社が運営を統括しています。

スマートフォンのブラウザ上で専用サイトから自治体を選んで寄付をすると、返礼品として発行されるのが、地域限定で使える寄付金額の最大30％のデジタル商品券。

その自治体にある加盟店で1円単位で利用することができ、島原市では島原駅の売店で鉄道グッズの購入に使えます。

納税者に自治体を直接訪れてもらい、地域を活性化することが目的で、導入は全国の自治体では5番目、九州では初めてです。

（古川 島原市長）

「地方の鉄道の応援、地方の経済活動、そしてふるさと納税の活用と大変楽しみな取り組み」

（島原鉄道 山中 剛 社長）

「沿線地域の魅力や地方鉄道が地域にもたらす価値を再認識してもらい、持続可能な未来へ皆さんとともに進んでいけるきっかけになれば」

島原市は、今後島原鉄道の駅長体験や沿線の飲食店などでもデジタル商品券が使えるよう、使い道を広げていきたいということです。