【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】新年明けましておめでとうございます！えっ、キヨピー何を言うてんねんな。もう2月後半やで〜。いや、そうなんですが、私的には2月後半からが新年なんです。

というのも、2月半ばに毎年ある京都マラソン。そのオープニングセレモニーの司会進行をさせていただいているのと、その前日にα−STATION（土）のJ−AC TOP40の公開生放送を行うという大仕事がセットでやってくるわけで…。公開生放送は5時間、オープニングセレモニーはめちゃ早起きして屋外で進行するので、とにかく体調を崩せないわけです。

なので、年が明けると、私にとっては『京都マラソンまであと何日！』みたいにカウントダウンが始まります。1月は新年会が多くあり（忘年会ができなかったから新年会する、みたいな飲み会も多いし）、とにかく飲みの場が多い。でも、そんなことを続けてると風邪をひいたり体調を崩しかねない。でも、お付き合いはしたいし、おいしいものも食べたい…みたいな感じで2月に突入！いよいよ本番が近づいてくるわけです。

2月になるとそれまでの飲み会はピタッとなくなり、夜8時以降はなるべく家でおとなしく…してるつもりがあまりにもじっとしてるのが退屈で夜に映画館行ったりするんですけどね、マスクして。

で、とにかく今年もそのセットの大仕事が無事終わりました〜！なので『無事に年を越した』という感覚です。

さあ、新たな気持ちで2026年、何をしようか…。そうそう、ダンスですよね、踊ること！3月半ばのお祝いダンスご披露を目指して改めて練習。そこから自分のためのダンスを始めることになりそうです。

考えてばっかり、頭をつかってばっかりは疲れます（いや、そんなにちゃんとしたことは考えてへんけど…）。自分の体を動かして楽しみたいから！