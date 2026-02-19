黒崎煌代、『キネマ旬報ベスト・テン』新人男優賞受賞で決意新た「素晴らしい賞に見合うような俳優に」
映画専門誌の「キネマ旬報」が主催する映画賞『第99回キネマ旬報ベスト・テン』（2025年）の授賞式が19日、都内で開催。新人男優賞を受賞した俳優の黒崎煌代（23）が出席した。
【写真】深々とお辞儀をしてトロフィーを受け取る黒崎煌代
2023年度後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で俳優デビューを果たし、一躍注目を浴びた黒崎。『見はらし世代』では、渋谷の街を舞台に、母の死をきっかけにバラバラになった家族の再生を模索する青年・蓮を演じ、初主演作となった。
黒崎はブラックスーツに身を包み、トロフィーを手にすると笑顔。「本当にこのような素晴らしい賞をいただき、受賞の知らせを聞いた時は本当に涙が出るぐらいうれしかったです」と感謝。「『見晴らし世代』の物語を作った団塚唯我監督、山上賢治プロデューサーはじめ、本当にたくさんの関係者の方々の支えによるものだと思っております。この場を借りて感謝申し上げます」と伝え「このような素晴らしい賞に見合うような俳優になれるように今後も精進してまいります」と誓っていた。
■『第99回キネマ旬報ベスト・テン』受賞一覧
【作品賞】
・日本映画作品賞（日本映画ベスト・テン第1位）：『旅と日々』
・外国映画作品賞（外国映画ベスト・テン第1位）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・文化映画作品賞（文化映画ベスト・テン第1位）：『よみがえる声』
【個人賞】
・日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・日本映画脚本賞：奥寺佐渡子『国宝』より
・外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・主演女優賞：シム・ウンギョン『旅と日々』により
・主演男優賞：吉沢亮『国宝』ほかにより
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』により
・助演男優賞：佐藤二朗『爆弾』ほかにより
・新人女優賞：鈴木唯『ルノワール』により
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』ほかにより
・読者選出日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・読者選出外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・読者賞：秦早穗子（連載『シネマ・エッセイ 記憶の影から』により）
【写真】深々とお辞儀をしてトロフィーを受け取る黒崎煌代
2023年度後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で俳優デビューを果たし、一躍注目を浴びた黒崎。『見はらし世代』では、渋谷の街を舞台に、母の死をきっかけにバラバラになった家族の再生を模索する青年・蓮を演じ、初主演作となった。
■『第99回キネマ旬報ベスト・テン』受賞一覧
【作品賞】
・日本映画作品賞（日本映画ベスト・テン第1位）：『旅と日々』
・外国映画作品賞（外国映画ベスト・テン第1位）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・文化映画作品賞（文化映画ベスト・テン第1位）：『よみがえる声』
【個人賞】
・日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・日本映画脚本賞：奥寺佐渡子『国宝』より
・外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・主演女優賞：シム・ウンギョン『旅と日々』により
・主演男優賞：吉沢亮『国宝』ほかにより
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』により
・助演男優賞：佐藤二朗『爆弾』ほかにより
・新人女優賞：鈴木唯『ルノワール』により
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』ほかにより
・読者選出日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・読者選出外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・読者賞：秦早穗子（連載『シネマ・エッセイ 記憶の影から』により）