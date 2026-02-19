2月16日、タレントの大沢あかねが自身のInstagramを更新。最新近影が話題となっている。

「大沢さんはこの日、《メイク動画とってみたよん♡》と動画をアップ。すっぴんの大沢さんが、愛用のメイク道具を使用して仕上げていく様子を披露しています。短時間で髪の毛まで整え、プロ顔負けの腕前を見せつけました」（スポーツ紙記者）

コメント欄には「可愛い」「あかねさん綺麗」などのコメントのほか、「この間言っていた美容液買いました」「使ってるアイテム知りたいです」など、大沢の美容の知識に対する強い信頼がうかがえる声も数多く寄せられている。

これまで、バラエティ番組に引っ張りだこのタレントとして活躍してきた大沢。しかし、ここ最近では“美容タレント”としての地位を確立させつつある。

「現在は三児の母でもある大沢さんですが、リアルな育児エピソードが同世代の女性を中心に人気を誇り、現在も『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にレギュラー出演するなど多忙を極めています。

一方で、今年2月には美容本『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）を刊行していますが、これが大ヒット中なんです。

母親として多忙な日々を送るなかで、顔を洗うことさえせずに肌を放置していたという大沢さん。36歳から一念発起し、美肌を作り上げたといい、日々のルーティンなどが詳細に書かれているということです。ここ数年は、彼女が垢抜けたことがSNSでも指摘されており、一躍『美のカリスマ』として注目されるようになっています。

発売前日の1日には、美容本の発売記念トークショーが開催されました。集まった報道陣からは『急激にキレイになったので整形疑惑も出ていますが』と、際どい質問をされる場面もありましたが、大沢さんは『ありがとうございます。整形する時間がないというのは、会社の人たちはみな分かっていると思うので、一応天然でやらせてもらっています』と一蹴していました。“整形疑惑”が出るくらい、美容にこだわっているということなのでしょう。

大沢さんが使用している商品や、実践している美容法が手軽なことで、同世代の女性を中心に好評なようです。近年は、田中みな実さんやMEGUMIさんらがプロデュースした商品は人気商品となり美容タレントとしても注目を集めています。大沢さんにはモデル時代のファンも多く、田中さんやMEGUMIさんのように、これからもっと本格的に美容業界に進出する可能性もありますね」（同前・芸能記者）

昨年40歳になった大沢。美の探求は今、新たなフェーズに突入したようだ。