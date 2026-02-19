俳優の内野聖陽が、今秋上演される舞台「リア王」（演出・森新太郎＝９月２１日〜１０月４日、東京・池袋の東京芸術劇場プレイハウス）に主演する。

「リア王」はシェークスピア四大悲劇のひとつ。年老いた王が権力も領土も娘たちの愛も失い転落するさまが描かれ、ここまで名だたる俳優が演じてきた難役だ。内野は昨年のＷＯＷＯＷの連続ドラマ「ゴールドサンセット」で「リア王」を演じる謎の老人を熱演しており、この出演が機に今回のリア王につながったという。

内野は１７年には四大悲劇のひとつ「ハムレット」を演じており、再びのシェークスピア作品への挑戦となる。３度目のタッグとなる森氏とともに、人間の感情をすべて注ぎ込むリア王を演じてくれそうだ。

【内野聖陽コメント】

なぜいま「リア王」を演じるか？それは、自分が納得いくリアという作品を見てみたいからです。

１７世紀のシェイクスピアの時代も２１世紀の現在も、人間ってのは大して成長してないなということ。そして、非常事態の中で見せる人間の本音の絡み合いは、やはりワクワクするものがあること。

そういう作り手のワクワク感をお届けしたいのと、やはり、創作過程で自分たちが思いもよらなかった景色が見えて来たら最高だなと思っています。何よりリアという作品を、今、初老の段階に入っている自分なら、どう演じるのかをみてみたいという感覚があります。

この企画を立ち上げた時はこんなにも「リア王」ラッシュが続くとは思いもよりませんでした。「リア王」には現代に生きる我々が直面している問題が多いからなのではと思ってます。国のトップの覇権争い、親子・血縁・側近のディスコミュニケーション、そして、老いや健康寿命の問題などなど…またリアかよと思われるかもしれませんが、森新太郎演出のリアは、絶対に面白くなる予感がします。

まずはテキストを深く掘り下げて内野ならではの感性でリアを自由に羽ばたかせたい。そして才能ある共演者の皆様とのセッションで面白い景色を沢山（たくさん）発見したいです。森新太郎さんという現代演劇の気鋭の才能に、演者としてたくさん提示して創造的なセッションが沢山出来れば、きっといい結果が生まれると信じてます。

ご期待ください。

【森新太郎氏コメント】

リアという一人の王の破滅だけでなく、一つの世界秩序がいとも簡単に、凄まじいスピードで崩壊する様を描けたらと考えています。

人間をこうまで無知無力、虫けら同然だと感じさせるシェイクスピア作品を私は他に知りません。新時代への希望などほとんど……あるいはまったく謳われていない終幕だからこそ、この劇がいま必要なのだと思う次第です。

魂の俳優・内野聖陽さんと共に、“リア王の荒野”に力強く分け入っていきたい。