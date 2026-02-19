◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１９日＝松末守司】複合の最終種目で初実施される団体スプリントの前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、今大会が五輪での最終戦となる渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で挑んだ日本は、２人の合計２３１点で３位。渡部は１１９メートル、山本は１２５・５メートルを飛んだ。後半距離（７・５キロ）は、トップから２１秒差でスタートする。

渡部は「いいジャンプはできませんでした。僕が足を引っ張ってしまいましたけど、クロスカントリー（距離）に準備したい」と振り返り「何も残らないぐらい、全て置いていきたいと思います」と意気込みを語った。

昨年１０月に今季限りでの現役引退を表明。今大会が最後の五輪となるが、個人戦は初戦の個人ノーマルヒル１１位、個人ラージヒルも１９位。３大会連続でメダルを手にする求道者は、苦戦を強いられている。

それでも、諦めず現地入り後に、板の下にビー玉を敷いた器具で助走姿勢を作り、シミュレーションを行うなど、自身の経験を余すところなく生かし、復活へ戦う姿勢は崩してはいない。集大成の五輪最後の種目に向けて「全力で戦います」と宣言。最後まで諦めずに頂点を貪欲に目指す。