貯水率が3%を切った宇連ダム。32年前の水不足では、宇連ダムのピンチで断水も…。

【写真を見る】32年前の水不足では“夜間断水”やコンビニの“トイレ利用中止” 宇連ダムの貯水率は当時の数字を下回る2.8%に…今後の｢節水｣は 愛知

こちらは1994年、いまから32年前の宇連ダムです。深刻な水不足がおきた年。4月～9月中旬まで、まとまった雨が降りませんでした。そのため宇連ダムの一部が干上がってしまいました。

（見物に来た人 1994年8月 宇連ダム）

「これほど（水が）ないとは思っていなかった」

夜間断水で「コンビニのトイレ」利用中止に

宇連ダムの貯水率は、この年の雨不足で9月時点で、2.9%にまで減少。しかし、きょう午前0時の段階では貯水率2.8%。1994年よりも下回っているのです。

宇連ダムの恩恵を受けてきた東三河地方では、1994年の雨不足の時には、午前0時～午前5時まで夜間断水を実施し、コンビニのトイレが利用中止に追い込まれました。



（コンビニの店員 1994年9月 愛知･豊橋市）

Q.中止にするんですか？

「そうですね、一応中止という形」

Q.5時間我慢するんですか？

「そうですね。それしかない」

節水対策で「学校のプール」使用制限も

この年の愛知県は、全体として節水対策に取り組み、県立学校のプールの使用が中止になったり、私立学校のプールの使用自粛も要請されました。



「命の水」をどう使うべきなのか？いやがおうでも、今「節水」が大事なポイントになっています。