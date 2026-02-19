２月２０日の大井競馬５Ｒは、３歳スプリント重賞戦線へ向けて好メンバーがそろった。注目はデビュー戦以来となる１２００メートル戦で反撃を期すバーバリオン（牡、坂井英光厩舎）だ。

新馬戦は好スタートを決めたゴーバディがハナに立ちかけたところを内から二の脚で先手を奪い、後続を３馬身振り切り快勝。勝ち時計１分１２秒９は同開催のＢ３特別（ともに良馬場）と同タイムで、新馬戦としては破格。２着だったゴーバディがその後３連勝でゴールドジュニア・Ｓ３を勝ったことを踏まえれば、バーバリオンも能力は重賞級と言える。

１４００メートルに距離を延ばした次走は緩い流れでかかり気味になり、ラストで脚いろが鈍り２着。さらにマイルに距離延長のハイセイコー記念・Ｓ１ではスタートでつまずく不利もあり８着。本来の力を出せなかったが、坂井英光調教師は「２戦を見る限り、やはり１２００メートルが一番合っている」。実績ある距離に戻れば、本来のスピード能力をいかんなく発揮できるはずだ。

３か月ぶりになるが、トレーナーは「追い切りの動きは抜群だし、以前よりしっかりしてきて馬はかなり良くなっている」と手応え。「ポテンシャルはかなり高い馬。ここをしっかり勝って、ネクストスター東日本・Ｓ３（３月１２日、船橋）へ」と指揮官が描く青写真を実現できるか注目したい。