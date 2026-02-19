「ダムの底がむき出しになり、白っぽく乾いた地面が見えています」

【写真を見る】来月中旬にもダム枯渇のおそれ…水不足でコメ作りに影響 栽培方法の試行錯誤も｢収穫出来なければ意味がない｣ 渇水調整協議会の開催も 愛知

一目で深刻な状況とわかります。愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する、豊川用水の水源「宇連ダム」のきょうの様子です。

「ダムの底に沈んでいた橋の欄干のようなものが、姿を現しています」



水位は大きく低下し、岩肌がむき出し。平年は60%を超える貯水率がきょう午前0時時点で2.8%まで下がり、このまま雨が降らなければ、来月中旬にもダムが枯渇する状況だということです。

水不足の影響は農家にも…

なかなか雨が降らない東三河。これから始まるコメ作りに、どのような影響が出るのか…。農家に聞いてみました。



深刻な水不足に悩む、豊橋市のコメ農家・白井俊伸さん。



（コメ農家 白井俊伸さん）

「田植えの前に必ず“代かき”という作業がある。代かきには水を大量に使うので、それが出来ないのではという懸念がある」

この地域では、畑のそばを流れる川の水を、農業用水として緊急で確保したといいます。



（白井さん）

「川をせき止めて水揚げ場に水を貯めている状態」

Q.そこまでしないと水が足りない？

「足りないと思う」

コメ作りに変化「乾いた田んぼに直接種まき」

約50ヘクタールの広大な農地で、コメ作りをする白井さんですが…



（白井さん）

Q.このまま雨が降らないと田んぼにどんな影響が？

「もう本当に育たない。（稲が）枯れてしまう状態になると思う」

こうした事態を受け、ことしのコメ作りには変化も。



（白井さん）

「乾いた田んぼに直接、種をまくという方式」



これまで、田んぼに水を張って稲を育てる一般的な方法と、水を張らずに種もみをまく乾田直播（かんでんちょくは）という、2種類の栽培方法を使い分けていたそうですが、ことしは乾田直播の割合を増やしたといいます。

栽培方法を変えても…｢収穫出来なければ意味がない｣

（白井さん）

「去年までは7（水田）対3（乾田）とか、8対2くらいだった。ことしは6対4くらい」

Q.比率を変えたことで節水対策になる？

「なると思う。4月は田植えの時季で決まっている。その時に、ちょっとでも水を使わなければ。皆さんが使い終わったころに、また水を使わせていただければ、僕らは何とかしのげるのかなという計画」

それでも、一刻も早くまとまった雨がほしいと願う白井さん。



（白井さん）

「（乾田直播で）種をまいたとしても、芽が枯れてしまうとか、稲が生長しない。収穫できる喜びが一番なので、（雨は）多い方がいい」

13年ぶりに“渇水調整協議会”開催

こうした中、きょう午後1時半から行われたのは…



（中部地方整備局 髙畑栄治河川部長）

「関係機関が連携して渇水対策に取り組んでまいりたい」

中部地方整備局が、地元自治体などと開いた豊川緊急渇水調整協議会です。この会議の開催は実に13年ぶり。今後さらなる水不足に陥った場合、ダムの最低水位より下にポンプを設置し、その下に溜まった水をくみ上げるほか、ダムから取る水を減らして、河川の下流から水をとるなどの措置を決めたということです。



中部地整は、引き続き節水への協力を呼びかけています。