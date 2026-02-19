Googleと楽天グループは2月19日、YouTubeの動画からクリエーターがおすすめする商品を購入できる「YouTube ショッピング」で、商品購入時にクリエーターへ収益が還元されるアフィリエイトプログラムのパートナーシップを締結したことを発表しました。

“三方良し”のエコシステムを目指す

動画視聴者は、信頼するクリエーターが紹介する商品を納得したうえで購入することができ、店舗には新しい顧客との出会い、クリエーターには収益還元による持続可能な活動が期待できる“三方良し”のエコシステムを目指す取り組み。

楽天市場は「YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム」の第1弾パートナーで、楽天市場の5万を超える店舗それぞれが持つストーリーとYouTubeクリエーターエコノミーの掛け合わせによる新しいeコマースの形が生まれることに期待しています。

動画からシームレスに商品を購入

動画視聴者は動画の概要欄から、クリエーターがタグ付けした商品のリストを確認でき、商品リンクから動画を視聴しながら楽天市場の商品ページを見ることができます。

【今月のお気に入り】小田切ヒロの1月のベストコスメ＆スキンケア！新作コスメ＆名品アップデートよ🤍



ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロ氏のYouTubeチャンネルで試験的に導入したところ、視聴者からは「紹介した商品を探さなくていい」「便利」という喜びの声が届いているとのこと。クリエーター側の観点では、動画をアップロードする過程で自然にタグ付けでき、動画編集の負担がない点、過去の動画にもタグ付けができる点を評価しています。

先行する海外では成功事例も

先行して導入された海外では、アフィリエイトプログラムの成功事例も。インドで活動するファッション＆ライフスタイル系クリエーターのManmeet Bhatia氏のチャンネルでは、アフィリエイト収益は70％近く増加した他、韓国で活動するテック系クリエーターのSeungupKBD氏のチャンネルでは収益が4000％増加し、2025年第二四半期でアフィリエイトプログラムによる収益がチャンネル収益の94.5％を占めていることが紹介されました。