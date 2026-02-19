½é¿Ø¤ÎÌîÌÀ¡¢¡ÖÆ¼¡×¹×¸¥¤ÇÎÞ¡¡¸µÁª¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç21ºÐ¤ÎÌîÌÀ²ÖºÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÎØ½é¿Ø¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£17Æü¤ÎÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤3°Ì·èÄêÀï¡£ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í°ìÁÈ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÉ¬»à¤ËÂâÎó¤Ë¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë»à¼é¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯12·î¤Ëº¸Â¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¡¢º£µ¨¤ÏÉüµ¢¤Ø¤Î½õÁö´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬²Æ¤Ë²óÉü¤Ö¤ê¤ò¸«¤¿ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤«¤éÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Î¥µ¥ÖÁª¼ê¤ËÈ´¤Æ¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È»ýµ×ÎÏ¤ò·óÈ÷¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Î¹°¹¬¤µ¤ó¡¢Êì¤Î»°»Þ¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¾å¸¶¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¸ÞÎØ¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£¼«Á³¤È»Ï¤á¤¿¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö2À¤¡×¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î¶µ°÷¤¬1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Êì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶¯¤¯¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É½¾´¼°¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎ¾¿Æ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÌîÌÀ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÈÊì¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¡£ÎÞ¤Ï¾Ð´é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë