渡辺直美×千葉雄喜のコラボ曲「なにこれ？」2月20日に配信リリース決定 MVプレミア公開も
11日に開催された渡辺直美の東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』で、サプライズで初披露された渡辺と千葉雄喜のコラボ楽曲「なにこれ？」が20日に配信リリースされることが決定。同時にジャケット写真が公開された。
【写真】こたつに入って良い感じ…渡辺直美＆千葉雄喜「なにこれ？」ジャケット
『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』はピン芸人初の東京ドーム公演として話題を呼び、内容の発表が一切行われないにもかかわらずチケットは即日完売。ライブ当日には4万5000人以上が来場し、“女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数”としてギネス世界記録にも認定された。
同公演にてサプライズで初披露された「なにこれ？」は、渡辺が東京ドームでの単独ライブという特別な瞬間を曲にできたらと、音楽でワールドワイドに活躍する千葉に自ら声をかけ実現したコラボレーション曲。楽曲のコンセプトやビート選び、リリックに至るまで2人で密に話をしながらでき上がったものだという。
リリースに向けて渡辺は、「東京ドームで単独ライブをやる中で、この特別な日を曲に残してみるのはどうかなと思ったのが始まりです。普通にやるのは面白くないから、最もリアルを大事にし、ぶちかまし続けている千葉くんに相談して“ぶちアゲで超リアルで、人生いぇいいぇいみたいな感じの一緒にどうですか？”って聞いたら“やりましょうよ！”と快諾してくれて。ビート選びからリリックのことまでいろいろ相談しながら『なにこれ？』という初のコラボ曲＆東京ドーム記念ソングができ上がりました。」とコメントしている。
ジャケット写真は、2人がこたつを囲み楽しそうに笑う姿が印象的な1枚。楽曲がリリースされる20日の午後8時には、渡辺のYouTubeチャンネルにてミュージックビデオもプレミア公開される。ミュージックビデオの公開に先駆け、ティザー映像も公開されている。
