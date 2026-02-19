チームみらいの安野貴博党首が19日の記者会見で、SNS上の事実に基づかない発信や誹謗中傷について、特に悪質なものは法的措置を含め検討する考えを示した。

【映像】チームみらい・安野党首 会見の様子

会見で安野党首は、「選挙期間中および選挙後も含め、SNS上において誤情報に基づく投稿や個人への誹謗中傷が多数投稿されていると認識しております」としたうえで、「チームみらいといたしましてはこれまでどおり『分断を煽らない、誰かを貶めない』という価値観を大切に対応してまいります。一方で現在発生している事実に基づかない発信や個人への誹謗中傷については、その内容、拡散の動きなど党としてもしっかりと分析します。その上で特に悪質なものについては法的措置を含めしかるべき対応を検討してまいります」と述べた。

チームみらいの躍進についてはSNS上で「陰謀論」などの“誤情報”が出回っている。これについて記者が「誤情報について、X上では『なぜネットでも街宣でもさほど人の集まりがなかったように見えるのにこれほど躍進したのか』との指摘が出ている。なぜこのような“誤情報”が発信されたと分析しているか？」と質問。

安野党首は「大きく2つあると思います。1つはSNS上の情報の流通の特性でございまして、これフィルターバブルと呼ばれているような自分のタイムラインに表示されるものと、ほかの方のタイムラインに表示されるものが、かなりその人ならではのパーソナライズされたコンテンツになっている。これによって自分のタイムラインでは全く出ていなかった、話題になっていなかったように見えるのに、実際ふたを開けてみると、全体としてみるとそうではないということが発生して、そこの自分が見えている景色と開票結果のところに大きなギャップを感じられるのかなというのが1つあります」と答えた。

続けて「もう1つは我々側の話として、新しい政党でございまして、知名度があまり高くなかったと思います。そういった中で徐々に徐々に知名度が上がってきた中で、聞いた事もない方っていうのがまだまだたくさんいらっしゃったということかなと思いますので、ここに関してはしっかりと受け止めたうえで、引き続き認知度そして中身も理解していただいた上で、しっかりと党勢拡大につなげてまいりたいと思っております」と述べた。（ABEMA NEWS）