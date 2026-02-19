チームみらいの安野貴博党首が19日の記者会見で、衆議院選挙躍進の要因、無党派層の支持を受けた理由を問われ、見解を示した。衆院選でチームみらいは公示前のゼロから11議席に躍進している。

【映像】チームみらい・安野党首 会見の様子

安野党首は「私は一言で申し上げると、やはり我々の申し上げていた『左でも右でもなくて未来という軸が大事なんだ』という、この主張が広がったことだと思います」と答えた。続けて「具体的な形として、消費税の減税、これに関して我々は未来を志向しているが故に、ほかの政党とは大きく異なるスタンスをとったと思います。消費税の減税は今ではない、むしろ働いている方の負担である社会保険料の負担の減免、こちらをやるべきだという話をしていた。これはある種、今を重視するのか未来を重視するのかという中で、我々はほかの政党と比べてかなり未来に寄った意思決定をしていると思ってまして、そこから出ている話だと思います」と述べた。

さらに「もう1つあるかもしれないと思うのは、我々の申し上げさせていただいていた『分断を煽らない、相手を貶めない』というスタイルの中で、しっかりと建設的な議論をしていこうという姿勢も、かなり街頭を回っていても評価頂いたポイントだと思ってまして、大きくその2つなのかなと思います。未来軸とあとは我々の姿勢というところ。未来軸というものが具体的には消費税の減税のスタンスやあるいは子育て支援のスタンスに影響してきて、それがほかの政党さんと比べた時に1つ訴求できるポイントになったと考えています」と分析した。（ABEMA NEWS）