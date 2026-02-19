保護犬を家族に迎えてから、素敵な出来事や嬉しい変化がたくさんあって…？保護犬と飼い主さんの9年間の軌跡が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破しています。

【動画：9年前、保護されていた犬を家族としてお迎えした結果…14歳になった『現在までの記録』】

保護犬と家族になった日

Instagramアカウント「mana_ash_michi」に投稿されたのは、保護犬の「マナ」ちゃんと飼い主さんが共に歩んできた9年間の軌跡です。マナちゃんは５歳の時に、犬の保護活動をしている「ピースワンコ・ジャパン」の安倍さんに連れられて、飼い主さんのもとにやってきたそう。

安倍さんは８時間以上かけて、マナちゃんを飼い主さんのもとに送り届けてくれたといいます。その時に、マナちゃんのお名前を漢字で書くと、「愛美」だということも教えてくれたそうです。

保護犬と歩んできた日々

お迎え当時はアレルギーが原因で、皮膚の状態が悪かったマナちゃん。しかし飼い主さんが完全無添加の手作りご飯を食べさせて、たくさんの人に可愛がられながら過ごすうちに、どんどん健康的な皮膚と真っ白な被毛を取り戻していったそう。お名前の通り愛されて美しくなった姿は、思わず見惚れてしまうほど素敵です。

マナちゃんはとても人懐っこいため、初めて会った人にも可愛がられたそう。みんなに愛されるマナちゃんのおかげで、飼い主さんもたくさんの人と繋がることができて、世界が180度変わったといいます。

元野犬の「マルバ」ちゃんが家族に加わってからは、ますます賑やかで楽しい日々がスタート。お姉さんになったマナちゃんは、おてんばなマルバちゃんを温かく見守ってくれて、2匹は毎日仲良く過ごしているとのこと。

嬉しい再会とこれから…

家族になって9年が経ち、マナちゃんは14歳になりました。去年も今年もピースワンコ・ジャパンの安倍さんとお会いする機会があり、元気な姿を見せることができたそう。マナちゃんが安倍さんとの再会を喜んで甘える姿を見て、飼い主さんも嬉しくなったといいます。

飼い主さんはこれからもマナちゃんを愛し、一生一緒に生きていきたいと強く思っているそうです。マナちゃんと飼い主さんが紡いできた物語が、この続きも幸せなページで埋め尽くされますように。

この投稿には「深い愛情を感じる」「幸せな犬生ですね」「感動をありがとう」「ずっとの幸せを願っています」といったコメントが寄せられています。

マナちゃん＆マルバちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mana_ash_michi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mana_ash_michi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。