中島健人、SNSでも話題！プロデュースドリンク発売のきっかけを明かす「関係者の方が…」

2月18日、中島健人が自身のYouTubeチャンネルを更新。現在発売されている自身がプロデュースしたドリンク「ストロベリージャスミンティー」について語った。

動画内で、自身プロデュースの商品を前にした中島は、「ちょっと信じられない！」「自分で、初めて飲み物をプロデュースさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ嬉しいね」と切り出した。

また、プロデュースに至った経緯については、フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』の企画内で、“『KenTeaTime』というブログの毎日更新10周年を記念して『ケンTea』を作った”という嘘をつき、見事に出演者を騙したことがあると説明。

そして、「それを見たファミリーマートの関係者の方が『ぜひともTeaを作っていただけませんか？』と。実現しました」といい、実際にドリンクを試飲しながら、こだわったポイントなども明かしていた。

この中島プロデュースのドリンクはSNSでも話題を呼んでおり、動画のコメント欄でも、「本当に売り切れてるよね」「プロデュースの才能ありすぎる！」「ケンティーの活躍が本当に眩しい」「定番商品にして欲しい」などの反響があった。