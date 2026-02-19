フェイエノールトはスターリングをどう起用する？ ウイングに加え、不調の上田に代えての最前線起用もありか「上田がここ最近ゴール数を落としている」
チェルシーとの契約を解除したFWラヒーム・スターリングは、今冬にオランダのフェイエノールトと契約を結んだ。現在フェイエノールトはエールディヴィジで2位につけているが、チャンピオンズリーグ出場権獲得へスターリングはキーマンになれるだろうか。
最近のスターリングは全く結果を残せていないが、フェイエノールトを指揮するロビン・ファン・ペルシーはスターリングをどう起用する考えなのか。これまでのキャリアから考えれば、ウイング起用が一般的だろう。しかし欧州サッカーの解説アンディ・ブラッセル氏は、最前線に構える日本代表FW上田綺世の調子が落ちていると指摘。上田に代え、スターリングを偽9番のように起用するのも1つの手と主張している。
上田のペースが落ちているのは確かだ。前節のゴー・アヘッド・イーグルス戦も早々に相手が退場者を出して10人になったが、フェイエノールトはPKから1ゴールを挙げることしか出来なかった。
スターリングを中央で起用するのも悪い選択肢ではないかもしれないが、ファン・ペルシーはスターリングの能力を引き出せるか。