17日に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグのベンフィカVSレアル・マドリードの一戦にて、レアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別発言疑惑が波紋を呼んでいる。



問題となったのは50分にヴィニシウスが先制ゴールを決めたシーンで、ヴィニシウスのゴールセレブレーションからトラブルに発展。その際近づいてきたベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニがユニフォームで口元を隠しながらヴィニシウスに人種差別発言をしたとして、試合が10分ほど中断することになった。





This is a video from 2022 Montaigu tournament final between Argentina U17 and Brazil U17.



Gianluca Prestianni started beating and punching the Brazilian player after he lost the final. He was barely 16. What a thug.pic.twitter.com/zNsrlshnSY — LBW (@losblancoswrld) February 18, 2026

プレスティアーニはそうした発言をしていないと否定しているが、この問題はまだ沈静化しそうにない。スペイン『MARCA』は、プレスティアーニが過去にもトラブルを起こしていると伝え、過去の行動まで取り上げられる騒ぎになっている。そのトラブルとは、2022年に行われたモンテギュー国際大会決勝のアルゼンチンVSブラジルの一戦だ。この大会はU-16世代のトーナメントで、プレスティアーニはアルゼンチン代表の一員として出場していた。最終的にはブラジルが2-1で勝利し、大会を制覇。ブラジルの選手たちは試合終了後に歓喜の輪を作ろうとしたが、その際にアルゼンチンの選手たちとトラブルに。両国は長年のライバル関係だけに、ヒートアップしてしまったのだろう。プレスティアーニも激昂してしまった1人であり、何とブラジルの選手に殴りかかったのだ。今になって当時の映像がSNSで拡散されていて、トラブルメイカーといった印象が強くなってしまっている。今回の人種差別発言に関しては否定しているものの、ユニフォームで口元を隠しての発言は不要なものだった。