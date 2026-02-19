マンチェスター・ユナイテッドでプレイするコートジボワール代表FWアマド・ディアロ（23）はマイケル・キャリック暫定監督の続投を望んでいるようだ。『Mirror』が報じている。



ユナイテッドは今年の1月成績不振によりルベン・アモリム前監督を解任する決断に至り、今シーズンの残りをクラブOBであるマイケル・キャリックに託した。暫定体制という形でユナイテッドは再スタートを切ったが、キャリック就任後は4勝1分で負けておらず、マンチェスター・シティ、アーセナル、トッテナムとのビッグマッチを制してきた。





来シーズンもキャリック監督の続投を望む声が多くなっているなか、新体制でも重宝されるディアロは同監督の残留を期待しているようだ。「マイケル・キャリックをチームの監督に据えることは非常に重要だと思う。なぜなら彼はクラブのことをよく知っているからだ。彼は我々がプレイするクラブについて教えてくれる中心人物だ。試合前にはいつもこう言うんだ。『お前たちは自分のためにプレイしているけど、ファンのためにもプレイしているんだ』ってね。そして、ファンは我々にとってとても大切な存在だと教えてくれるんだ」「我々は勝ちたいし、ファンに何かを返したいと思っているから、ファンのためにもプレイしているんだ。キャリックと一緒にいるのはとても楽しいし、トレーニングも楽しんでいるよ。彼はいい人だ。誰とでも話をするし、私は彼をもう知ってるから本当にラッキーだ。私が18歳でここに来た時、彼はもうここにいたんだ。チャンピオンシップにいた時にも彼と対戦したことがあるから、彼のことは昔から知っているし、彼はいい人だよ」ここ数年、度重なる指揮官の交代などもあり、苦戦が続いていた名門ユナイテッド。しかし、クラブの歴史を知るキャリック監督はユナイテッドでプレイするプライドを知っており、名門復活へ選手たちを導いている印象だ。キャプテンのブルーノ・フェルナンデスも以前「選手たちにピッチ上での責任と自由を与えてくれた」とキャリック監督の手腕を称賛しており、同監督は選手から信頼されている。ユナイテッドは現在4位で、来シーズンのCL出場権を獲得できるかどうかもキャリック監督の未来に影響を与えると考えられているが、強さを取り戻しつつあるユナイテッドは残りのシーズンでキャリックと共にどんなパフォーマンスを見せてくれるか、楽しみだ。