桃の節句を前に、新潟市西蒲区の岩室温泉では20日から恒例の『ひな巡り』が始まります。



岩室温泉『ひな巡り』のメイン会場・能面アトリエには、24組のひな飾りが展示されています。旅館や土産物店など33カ所にもひな人形が飾られていて、温泉街を散策しながら個性的でかわいらしい姿を楽しめます。



■入澤芽生記者

「岩室の和菓子屋さんの桜餅をいただきます。サクラの香りがしておいしいです。春を感じます。」



■実行委員会 髙島悟さん

「会場になるその建物や飾り方を楽しんでもらえるとよいと思います。」



岩室温泉『ひな巡り』は、2月20日(金)～3月8日(日)まで開催されます。