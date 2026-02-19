「金曜日のミルクロールパン♪」給食の思い出も歌詞に 金沢の小学生101人が作った卒業ソング
まもなく卒業シーズン。小学校での思い出を形に残そうと、金沢市内にある3つの小学校が合同で一つの曲を作りました。
タイトルは「100万分の1の出会い」。曲に込めた思いを取材してきました。
歌「当たり前に歩いてきた・・・」この春卒業する6年生101人が歌うのは、オリジナル曲「100万分の1の出会い」。
卒業後、同じ西南部中学校へ進学する押野、三和、西南部の3つの小学校の児童が、2025年6月から制作したものです。
育友会・正来美紀副会長「色々な壁にぶつかると思うが、その時に助け合う仲間がいてほしいなという思いで、歌を作ろうということになった」シンガーソングライター・おだともあきさんが作曲
保護者会の発案でスタートした「うたつくプロジェクト」。
協力したのは、石川県白山市出身のシンガーソングライターでMROラジオにも出演しているおだともあきさんです。
おだともあきさん「6年生が日本全国でどれくらいいるんだろうというところから、100万人という人数が分かって、その100万人分の6年生の出会い、同じ学校で共に過ごせた思い出があるって、改めてすごいことだと思った」
曲を作るにあたり、学校での思い出についてのアンケートを実施。
子ども達から寄せられたキーワードを取り入れ、1月に曲を仕上げました。学校行事から給食のメニューまで思い出いっぱいの曲に
学校行事での思い出や「金曜日のミルクロールパン」といった給食のメニューも。
6年間の思い出がつまった一曲になりました。
子どもたち「好きな歌詞はありますか？」「最後の「君と出会えてよかった」です。今までの思い出が全部つまっているから」「中学校の入学式や、成人式で歌いたい」「3校の伝統行事みたいに、ほかの後輩にもつながっていったらうれしい」
おだともあきさん「大人になった時に、この出会いは奇跡みたいなものだったなと気付けると思う。この歌が6年生だけではなく、日本全国にこの歌が広がっていけばうれしいなと思う」