まもなく卒業シーズン。小学校での思い出を形に残そうと、金沢市内にある3つの小学校が合同で一つの曲を作りました。

タイトルは「100万分の1の出会い」。曲に込めた思いを取材してきました。

歌「当たり前に歩いてきた・・・」

この春卒業する6年生101人が歌うのは、オリジナル曲「100万分の1の出会い」。

卒業後、同じ西南部中学校へ進学する押野、三和、西南部の3つの小学校の児童が、2025年6月から制作したものです。

育友会・正来美紀副会長「色々な壁にぶつかると思うが、その時に助け合う仲間がいてほしいなという思いで、歌を作ろうということになった」

シンガーソングライター・おだともあきさんが作曲

保護者会の発案でスタートした「うたつくプロジェクト」。

協力したのは、石川県白山市出身のシンガーソングライターでMROラジオにも出演しているおだともあきさんです。

おだともあきさん「6年生が日本全国でどれくらいいるんだろうというところから、100万人という人数が分かって、その100万人分の6年生の出会い、同じ学校で共に過ごせた思い出があるって、改めてすごいことだと思った」

曲を作るにあたり、学校での思い出についてのアンケートを実施。

子ども達から寄せられたキーワードを取り入れ、1月に曲を仕上げました。

学校行事から給食のメニューまで思い出いっぱいの曲に

学校行事での思い出や「金曜日のミルクロールパン」といった給食のメニューも。

6年間の思い出がつまった一曲になりました。

子どもたち「好きな歌詞はありますか？」「最後の「君と出会えてよかった」です。今までの思い出が全部つまっているから」「中学校の入学式や、成人式で歌いたい」「3校の伝統行事みたいに、ほかの後輩にもつながっていったらうれしい」

おだともあきさん「大人になった時に、この出会いは奇跡みたいなものだったなと気付けると思う。この歌が6年生だけではなく、日本全国にこの歌が広がっていけばうれしいなと思う」