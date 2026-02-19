大学野球やＮＰＢで活躍した選手が社会人の強豪へ!　三菱重工Ｅａｓｔ、Ｗｅｓｔが新加入選手を発表、Ｅａｓｔには、早稲田大の主将・小澤周平選手ら３人の選手、Ｗｅｓｔには、パリーグの元新人王・西武ライオンズの水上由伸投手ら４人の新戦力

各球団のキャンプも中盤を過ぎて、新たな戦いに向けての動きが加速している野球界。大学や社会人野球でも新シーズンに向けて動きだしています。



２月１６日には社会人野球の強豪チーム、三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市）と三菱重工Ｗｅｓｔ（神戸市・高砂市）が、２０２６年シーズンの新加入選手を発表しました。



両チームに新戦力として加わるのは、Ｅａｓｔ３名、Ｗｅｓｔ４名の７人の選手たち。





今シーズンから両チームの編成を束ねる三菱重工の中根慎一郎ＧＭが「新たに力のある選手を迎え、チーム内に激しい競争が生まれることを期待している」と語ったように、実績十分の力のある選手が新戦力として加わりました、三菱重工Ｅａｓｔには、名門の早稲田大学で第１１５代の主将を務めた小澤周平選手、トルネード投法から繰り出す力強い速球で昨シーズンにはドラフト候補にも挙げられた駿河台大学の長嶋直投手、さらに、昨年の１１月に行われたトライアウトで好投した元・福岡ソフトバンクの大城真乃投手の３人の選手が加わりました。一方、三菱重工Ｗｅｓｔには、山口県の東亜大のエースとしてチームを大学選手権出場に導いた藤井翔大投手、ＮＰＢの埼玉西武ライオンズでは、２０２２年度に育成ドラフト出身の選手としてはじめての新人王を獲得するなど輝かしい実績を残した水上由伸投手、中京学院大学で強肩・強打の外野手として活躍した石井幸希選手、西南学院大学の主将として、チームを６５年ぶりの九州六大学野球リーグ春秋連覇に導いた身長１９０センチの大型外野手・栗山雅也選手の４人が新戦力として加わりました。「昨季は悔しい１年になりまたが、今季は雪辱を果たすべく厳しい練習をしております」とコメントした中根ＧＭ。チームが目標として掲げる都市対抗野球、社会人野球日本選手権制覇にむけて、チームと共に更なる高みを目指す選手たちの、この後の奮闘ぶりに注目です。【三菱重工Ｅａｓｔ硬式野球部 新加入選手】氏名／出身（大学、球団）／ポジション小澤周平 （早稲田大） 内野手長嶋直 （駿河台大） 投手大城真乃 （福岡ソフトバンクホークス） 投手【三菱重工Ｗｅｓｔ硬式野球部 新加入選手】氏名／出身（大学、球団）／ポジション藤井翔大 （東亜大） 投手石井幸希 （中京学院大） 外野手栗山雅也 （西南学院大） 外野手水上由伸 （埼玉西武ライオンズ） 投手