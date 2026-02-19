侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が３月のワールド・ベースボール・クラッシック（ＷＢＣ）に向けて順調な仕上がりぶりを示している。１９日に宮崎での強化合宿に参加。シートノックでは左翼に入り、フリー打撃では広角に快音を響かせた。「実戦を積んでいく中で課題も出てきますし、また自分の役割も明確になってくると思うんで、すり合わせながらやっていきたい」とうなずいた。

卓越したバットマンとしてかかる期待は大きい。米大リーグ公式サイトは１８日（日本時間１９日）、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場２０の国と地域のキープレーヤーを一人ずつ選出。日本代表はソフトバンクの近藤を選んだ。「大谷や山本のような世界的名声はないし、村上や岡本のようにメジャーと契約していないが、近藤は前回、パワー以外のあらゆる面で大谷に匹敵する、９安打（チーム２位タイ）、８四球（同２位）、４二塁打（チーム最多タイ）の成績を残した。身長１７３センチ、８３キロとＭＬＢ基準からすると小柄だが、ＮＰＢ通算打率は３割７厘、出塁率・４１７、長打率・４５６を記録しており、どんな状況でも安定した打席を見せ、日本の強力な打線を支える」と理由を語った。

選出を伝え聞いた近藤は冷静だった。「みんな自分の役割があると思う。そこを全うしようかなという気持ちは変わらないです。つなぎ役だと思ってますし、そこは試合の中で、より打線が円滑に進むようには心がけていきたい」と思いを口にした。

この日は前回大会の監督で、チームを優勝に導いた栗山英樹氏が合宿を訪問。「連覇、おめでとうございます」と言葉をかけられた。近藤は「期待も込めての言葉だと思いますし。日本のファンの皆さんも期待してくださってる。より身の引き締まる思いです」と気合をにじませた。