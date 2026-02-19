プロレスラーとして活動再開のフワちゃん、初めてテレビカメラの前で自らの思いを語る
TOKYO MXのドキュメンタリー番組『TOKYO1weekストーリー』（毎週木曜 後5：59）では、3月5日の放送でプロレスラーとして活動を再開したフワちゃんへの1週間の密着取材を届ける。
【予告動画】再開後初めてテレビカメラの前で思いを語るフワちゃん
2024年、SNS上での不適切発言をきっかけに活動休止したフワちゃん。その後、1年3ヶ月もの休止期間を経て再始動の場に選んだのは、タレントではなく、過酷なプロレスの道。国内最大手の女子プロレス団体・スターダムの舞台でデビューを果たした。
番組では、そんなフワちゃんの試合へ向けた1週間に密着。ハードな練習に向かい、自らの技術を磨きながら、リングの清掃からドリンクの用意まで、新人レスラーとしての仕事にも向き合う姿を撮影した。なぜプロレスの道を選んだのか？この1年間、何を思い過ごしてきたのか？これから何を目指すのか？フワちゃんが自らの思いを、初めてテレビカメラの前で語る。
