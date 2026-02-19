歌手の堀ちえみさんが2月18日、自身のブログを更新。鍼灸治療を受けた様子を報告しました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 鍼灸治療で「全身の筋肉の緊張はかなり柔らかくなりました」 残る痛みは「尾骶骨がめちゃくちゃ痛い」





堀さんは「効いたなぁ…そんな治療後は眠い」と題した投稿で、「鍼治療をしていただきました。鍼をやってから、私に合う治療法だったのか、とても身体や痛みが楽です」と綴っています。









治療では鍼だけでなくお灸も行われ、「温まって気持ちいい」と述べています。施術については「若い先生ですが、とても上手」と評価し、「年齢なんて関係なくって、センスや技術が豊富」と感心した様子です。









治療を継続する中で、「重なっている痛みが、だんだん取れていき」と進展を報告しつつも、現在は「尾骶骨がめちゃくちゃ痛い」と残る症状について言及しています。









堀さんによると、尾骶骨から太ももの裏、膝裏辺りまでの痛みと痺れが続いているといいます。尾骶骨については「20年ほど前に一度、骨折をしたことがありますが、それとは関係ないのかなぁ」と疑問を抱いており、「今度の整形外科の受診で、主治医の先生に相談してみようと思います」と今後の対応についても触れています。









鍼灸治療後の様子については「全身の筋肉の緊張はかなり柔らかくなりました」「今めちゃくちゃ眠いです」と投稿を締めくくっています。









なお、堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】