´Ú¹ñ¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤ÇµÕÅ¾·à¡¡¤ª²È·Ý¡¢ÁûÆ°¾è¤ê±Û¤¨ÂÔË¾¡Ö¶â¡×
¡¡¸ÞÎØ½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ï´Ú¹ñ¤¬ºÇ½ªÈ×¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯º£Âç²ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°ì¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¡¢21ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤ºÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï»Ä¤ê2¼þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤Ë¡£¤·¤«¤·ÇØ¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬Ä¾Àþ¤ÇÆâÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¿·¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤È½Å°µ¤ò½¸¤á¤ë¤ª²È·Ý¡£ÁûÆ°¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÆóËç´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿29ºÐ¤ÎÄÀ¼â´õ¤È27ºÐ¤ÎÖÃ¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤â°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£8Ç¯Á°¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÄÀ¼â´õ¤¬ÖÃ¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÅÝ¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬Âç²ñ¸å¤ËÉâ¾å¡£ÄÀ¼â´õ¤ÏÃËÀ¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëÀÅªË½¹Ô¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢ÂåÉ½¤ò³°¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÀ¼â´õ¤Ï¡ÖÃç´Ö¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹æµã¡£É½¾´¼°¤äµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÖÃ¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÎÙÆ±»Î¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É½¾´Âæ¤Ç¾Ð¤ß¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë