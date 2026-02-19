◆第３回ブルーリボンマイル・ＳＰ１（２月１９日、笠松競馬場・ダート１６００メートル、良）

東海地区でのグランダム・ジャパン２０２６古馬春シーズンの対象競走に牝馬１０頭が出走し、９番人気で単勝６４８０円のエイシンジョルト（牝５歳、笠松・笹野博司厩舎、父マジェスティックウォリアー）が制覇した。同レースは３回目で、初めて地元笠松の所属馬が勝った。１番人気で兵庫から参戦のスマートアンバー（下原理騎手）は２着から３馬身差の３着に敗れた。勝ちタイムは１分４３秒１。

エイシンジョルトは塚本征吾騎手とのコンビで序盤は２番手から。残り６００メートルで先頭に立つと、高知から参戦した内のシンリンゲンカイ（赤岡修次騎手＝２着）とのマッチレースに。ゴール前で外からねじ伏せるように伸び、最後は１馬身差をつけてゴールに飛び込んだ。

同馬はホッカイドウから２３年５月にデビューし、兵庫を経て２５年夏に笠松に移籍。２５年８月のスポーツ報知杯 撫子争覇、昨年１０月の東海クラウンに続く重賞３勝目となった。

塚本征騎手は「笠松の馬で勝てたことが、すごくうれしいです。（笹野）先生にも前に行ってほしいと言われていたので、前、前で競馬をすることを意識していました。前のペースになっていたので、あとは頑張ってくれという感じでした。（最後の追い比べは）必死でした。（この馬のいいところは）競馬がすごくしやすい馬です。笠松の代表になる馬になっていくと思うので、エイシンジョルトの応援をよろしくお願いします」と表彰式のインタビューで答えた。

４つの式別で万馬券となり、馬連３万６１９０円、馬単４万１３９０円、３連複１万４９２０円、３連単３７万１３６０円となった。