厚生労働省薬事審議会の専門家会議は１９日、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）から作製した心臓病とパーキンソン病の再生医療製品２製品について、製造販売の条件・期限付き承認（早期承認）を了承した。

２製品は近日中に厚労相が承認する。同省によると、ｉＰＳ細胞由来の再生医療製品の実用化は世界初とみられる。

製造販売が了承されたのは、大阪大発新興企業「クオリプス」が開発した心筋細胞シート「リハート」と、製薬大手「住友ファーマ」が開発したパーキンソン病治療用の神経細胞「アムシェプリ」。

リハートはｉＰＳ細胞から心筋細胞を作り、シート状に加工して、患者の心臓に貼る。心筋に新しい血管が生まれ、血流が改善し心機能が回復すると期待される。阪大の治験では８人中４人の症状が改善した。

アムシェプリはｉＰＳ細胞から作製した神経細胞で、患者の脳に移植し、運動機能の改善を図る。住友ファーマと共同開発した京都大の治験では、投与した６人全員で、移植した細胞が運動の調節に関わる物質ドーパミンを出し、うち４人で症状の改善がみられた。

承認は条件・期限付きで、両社は製造販売と並行して安全性や有効性のデータを集め、本承認をめざす。

ｉＰＳ細胞は２００６年に京都大の山中伸弥教授が作製を発表し、１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。