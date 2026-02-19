STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループACEesの作間龍斗（23）が19日、都内で連続ドラマW−30「ながたんと青と−いちかの料理帖−2」完成報告会に出席した。

戦後間もない京都を舞台に家の老舗料亭の経営危機を救うため、女性料理人・いち日（門脇麦）が政略結婚した15歳年下の周（作間）と反発し合いながらも料亭再建を目指すグルメラブストーリー。23年に放送された前作が好評を博し、前作から主演の門脇麦（33）と作間らが続投出演する。前作の反響も数多く届き「おじいちゃんおばあちゃん世代の方からもお声をいただいたので、いろんな世代の方に見ていただけたんだなと。シーズン2の制作がかなってうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

今作で、23歳にして初の父親役を演じた。とまどいこそあったが、「子どもがいるっていう実感が湧かないみたいなものをそのまま」と等身大の感覚を芝居に投影させた。

撮影は前作と同じ京都の撮影所で実施された。撮影期間は1〜2カ月京都に滞在。「地元の家族経営のラーメン屋さんとか食堂とかに行ったり、京都にお住まいの方に話を聞いたりして、より深く京都を感じられました」と京都の知識も豊富になった。お気に入りスポットは「鴨川の上流の方」という。「京都駅付近は若者でにぎわっていて、いづらい。上流の方に行くと地元のおじさんがランニングしていたり、犬の散歩をしている人がいたりするのでそういうところで台本を読んだりしました。土地勘が付いて、行ったことある所ならナビなしで行けるようになりました」と京都通になったようだ。

ドラマは20日午後11じから、WOWOW・WOWOWオンデマンドで放送、配信スタート。第1話はWOWOW公式YouTubeなどで無料配信される。