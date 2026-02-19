任期満了に伴う石川県知事選挙が19日、告示されました。現職と新人合わせて3人が立候補を届け出て、17日間の選挙戦に入りました。



梅が咲き始めた金沢。



寒空の下、候補者たちが第一声を響かせました。



前金沢市長で新人の山野之義候補(63)。

新人・山野 之義 候補：

「県民の皆さん一人一人に寄り添って、危機には真正面から向かい合って、決断をする、そのことが県のリーダーに求められること」





国民民主党石川県連の支持を得る山野候補。出陣式にはその県連の幹事長の姿も。県民との信頼関係を第一に、スピード感のある県政の実現を訴えます。「県民目線にまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ」元文部科学大臣で現職の馳浩候補(64)。

現職・馳 浩 候補：

「現場が命です。足を運んで、話を聞いて、それだけではありません。まとめる力も必要です。決定する力も必要です。実行する力が一番必要なんですよ、皆さん。復興と挑戦の春、石川県、がんばります」



自民、維新、連合石川などの推薦を受ける馳候補。出陣式には維新の吉村代表も出席。国や市町との連携をアピールし、テーマである「復興と挑戦」を訴えます。



「ガンバロー！ガンバロー！ガンバロー！」



被災者支援センター元事務局長で新人の黒梅明候補(78)。

新人・黒梅 明 候補：

「県民の暮らしを守るために、こんな国政に対しこれでは県民の暮らしを守れないと物申す県政が今、必要ではないでしょうか」



共産党が推薦する黒梅候補。前回出馬した選対本部長が街宣を司会。県民の暮らしを第一に医療福祉の充実などを訴えます。



「ありがとう、がんばります！ありがとう、がんばります」

今回の選挙は、保守分裂の三つどもえとなった4年前の戦いで、初当選した馳氏と約8000票差で次点となった山野氏が再び激突。



そこに、新人の黒岩氏が割って入り、激しい舌戦が繰り広げられています。



山野陣営・喜多 浩一 選対本部長：

「今の知事を継続する、変わらなくていいなんて、そんなことは全くないんです。新しい指示のもとで、やっていかなければ変わりません。皆さんと一緒に石川県を変えていこうじゃありませんか。皆さん、どうかどうかお力をください」



馳陣営 維新・吉村 洋文 代表：

「石川県民の皆さんのために、まさに毎日毎日、命を張って一生懸命、復旧復興、復旧復興に努めたのは馳さんなんです」

馳陣営 自民・岡田 直樹 参院議員：

「この県政の舵取り役を担っていくのは、馳浩さん以外にないではありませんか、皆さん」



黒梅陣営 共産・佐藤 正幸 県議：

「争点の第一は能登半島地震からの復興であります。寄り添い続けた黒梅明候補こそ、被災者の願いを託せる最もふさわしいリーダーだと確信をいたします」



能登半島地震、奥能登豪雨の発生後、初めて行われる知事選挙となり、復興のかじ取り役、県政のけん引役を選ぶ選挙となります。



期日前投票は20日から始まり、投開票は3月8日に行われます。

