お願いします。天気のポイントです。

あす20日朝は19日より冷え込み、全域で氷点下でしょう。一方、21日・土曜日、22日・日曜日の最高気温は、4月上旬から中旬並みの予想です。



20日の予想天気図です。

低気圧が2つありますが、石川県内への影響はないでしょう。上空の寒気は弱めですが、まだ、石川県内に残ります。そこに放射冷却現象が加わるため、あす20日朝は19日より冷え込むでしょう。





気象台の週間予報です。

20日朝の最低気温は、金沢・輪島とも氷点下2度の予想です。一方、日中の最高気温の方は、21日・土曜日が 15度、22日・日曜日が18度と春本番の陽気です。



寒暖差に気を付けたいですね。



祝日の23日・月曜日は小さい雨マークですが、今後、変わる可能性があります。



19日に気象台から発表された1か月予報です。

3月20日までの傾向です。気温は3月6日までの2週間は高めの予報です。このため、降雪量は平年並みか少ない見込みです。



きょう19日は二十四節気の「雨水」ですが、この先は暦通りに春を迎えられそうですね。

