秋野暢子、“孫とデート”2ショット公開「優しい表情が素敵すぎる」「微笑ましい光景」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の秋野暢子が2月19日、自身のInstagramを更新。孫との2ショットを公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「微笑ましい」“孫とデート”膝上に抱きかかえた2ショット
秋野は「昨日は、孫とデートでグレープ食べました。食べたのは私と娘ですが」と報告し、クレープを前に撮影した孫との写真を投稿。膝の上にのせた孫を後ろから両手で支え、優しい微笑みを浮かべる姿が収められている。「久しぶりのグレープで中々お腹いっぱいになりました。あま〜かった」とつづった。
この投稿は「優しい表情が素敵すぎる」「微笑ましい光景」「とっても幸せそう」「最高の笑顔」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
