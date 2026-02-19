M!LK佐野勇斗、メンバー出演映画を映画館で鑑賞「同じ空間で観た人幸運すぎ」「忙しいだろうに愛が強い」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】M!LKの佐野勇斗が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。メンバーが出演する映画を鑑賞したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】5人組グループ人気メン「同じ空間で観た人幸運すぎ」映画館で鑑賞したメンバー出演映画
佐野は「2人ともすごく良かった」のコメントとともに、映画の半券を手にした画像を投稿。メンバーの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）がW主演を務める映画「純愛上等！」を映画館で鑑賞したことを報告した。
山中と高松それぞれののアカウントをメンションし、山中には「じゅうが鶴なんだね」、高松には「アロハアクションすごい」とコメント。佐野は、山中が1月26日放送のTBS系「『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル」に「鶴 and 亀」として出演した際、山中の投稿を自身のストーリーズで引用し「本当ごめんなんだけど君は鶴か亀かどっち？」と投稿していた。
また、山中も佐野のストーリーズを引用し「おいまじかよ ありがとう」と劇場まで足を運んだ佐野へ感謝。高松も「お忙しい中観てくださりありがとうございます」とコメントした。
この投稿には「忙しいだろうに映画館まで行くの愛が強い」「同じ空間で観た人幸運すぎ」「やっと鶴か亀かの判断ついて良かった（笑）」「本当に観に行くなんて…！」「かっこよすぎ」といった声が寄せられている。
映画「純愛上等！」は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーしている。（modelpress編集部）
